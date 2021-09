Julia Wieniawa ZDAŁA egzamin na prawo jazdy za PIERWSZYM RAZEM: "Z drogi śledzie, bo WIENIAWKA JEDZIE"

Julia Wieniawa bez wątpienia należy do najbardziej zapracowanych polskich celebrytek. Mimo natłoku zawodowych obowiązków 22-latka wciąż angażuje się w kolejne projekty. Ostatnio ambitna Julka zdradziła również, że zaczęła szlifować angielski i postanowiła w końcu zrobić prawo jazdy - obiecała to bowiem Nikodemowi.

Zgodnie z zapowiedzią po powrocie z wycieczki Julia Wieniawa ruszyła do szkoły nauki jazdy. Celebrytka była wyraźnie zdeterminowana, by jak najszybciej uzyskać niezbędne do prowadzenia samochodu uprawnienia. W sobotę Julka za pośrednictwem Instagrama ogłosiła, że już za chwilę podchodzi do egzaminu. Wieniawa mogła rzecz jasna liczyć na wsparcie Nikodema Rozbickiego, który dla otuchy podarował jej bukiet kwiatów i rysunek samochodu podpisany: "Powodzenia, kochanie".