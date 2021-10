Julia Wróblewska filozofuje na Instagramie: "Co wspólnego mają zabiegi medycyny estetycznej i inteligencja?"

Kulka 35 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Po co Ci dziewczyno ten instagram? Po co jałowe dyskusje z ludźmi o własnych wyborach? po co poddawanie się prymitywnym ocenom wyglądu? Po co osobie z zaburzeniami psychicznymi, lękami, depresją taki sznur na szyi? jakiś masochizm bo nie wiem w jakim celu ktokolwiek kto źle odbiera chamskie uwagi wybebesza się z osobistych spraw czy przemyśleń przed obcymi, anonimowymi masami gotowymi by każdego pożreć żywcem...