Julia Wróblewska opłakuje ukochaną fretkę: "Jestem załamana. Czuję się WINNA"

Zwierzolub 18 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

Ludzie, odpuśćcie jej. Każdy, kto kocha zwierzęta i stracił swojego pupila wie, co się wtedy czuje. Reszta z was niech sobie daruje naigrywanie się z jej rozpaczy. Druga sprawa to osobowość tej dziewczyny... Gołym okiem widać to i owo, ale możecie swoje opinie wydać za jakiś czas. Teraz nie kopcie leżącego. Kto jej współczuje - niech to napisze i doda jej otuchy. Reszta niech idzie na wątek o Szpaku lub innym radosnym celebrycie. Bardzo was o to proszę.