Julia Wróblewska odsłania kulisy walki o zdrowie psychiczne: "TO NIE KWESTIA FACETA"

Jdjdjd 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

To ja się teraz położę na łóżku, zwinę sie w kłębek i zrobię smutną minkę, a ty zrób zdjęcie, ok? Czekaj, teraz nogę przesunę, o teraz, robisz? I wrzucę do posta o depresji...