Julia Wróblewska pokazuje zdjęcia z "najgorszego momentu życia", kiedy nikt nie wiedział o jej chorobie: "To mogło się skończyć TRAGICZNIE" (WIDEO)

Kiełbasa 8 min. temu

Matkobosko Wróblewsko. Dziewczyna na siłę szuka możliwości pomocy, wolontariatów, ale tak naprawdę sama potrzebuje pomocy. Julia, jesteś warta wszystkiego, co najlepsze i nie musisz tego udowadniać na siłę. Zadbaj o siebie i swoje zdrowie na pierwszym miejscu. Zasługujesz na to, by nie wracać do tej czarnej dziury. Na pomaganie innym przyjdzie czas.