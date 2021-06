Julia Wróblewska trafiła DO SZPITALA! "Chyba nigdy aż tak nie bolał mnie brzuch"

Aaaaan 16 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ta dziewczyna ma duży problem ze sobą. Mam wrażenie, że szuka akceptacji otoczenia i jedzie na współczuciu. Jej cały Instagram to wiolanie o atencję. Jeśli ma faktycznie takie problemy psychiczne to powinna odciąć sobie na jakiś czas media społecznościowe. Ale ona tego nie robi, bo ona właśnie najbardziej potrzebuje atencji. I robi to pod przykrywka potrzeby nagłaśniania problemu zdrowa psychicznego. Julka, nie tedy droga. Odetnij media społecznościowe. Wyjedz na chwile w jakieś spokojne miejsce. Stać się. To co robisz teraz to jest dance with a devil