Justin Baldoni oskarżony przez Blake Lively o molestowanie zamierza ją POZWAĆ: "Wszyscy, którzy zostali zmanipulowani, będą w szoku"

Gdyby Blake Lively wiedziała, co będzie kryło się za przyjęciem propozycji do zagrania głównej roli w ekranizacji bestsellera "It Ends With Us", najprawdopodobniej nigdy nie pojawiłaby się na jego planie. Amerykańska gwiazda uważa, że stała się łakomym kąskiem dla swojego filmowego partnera, a zarazem reżysera, Justina Baldoniego, który w jej opinii wyraźnie przekroczył granice dobrego smaku, m.in. poprzez celowe dopisanie do scenariusza kilku intymnych scen. Wprost oskarżyła go o molestowanie seksualne, co może definitywnie przekreślić jego dalszą karierę artystyczną.