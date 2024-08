Pracowały na planie "Plotkary". Ujawniają, jaka prywatnie jest Blake Lively. "Bałam się na nią patrzeć" (WIDEO)

Maba 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Nie rozumiem. Każdy jest inny ,a Amerykanie gloryfikują swoich celebrytów ponad wszystko i gdyby oni dostali normalne place to by takich żalów nie było,bo by nie byli oderwani od rzeczywistości. Nie znam jej z niczego innego niż Plotkara i to też nie był jakiś super serial. A co do tego zarzutu ,że ona nic nie robi dla ofiar przemocy domowej. A co ma konkretne robić? Jest aktorką. Sama tego nie doświadczyła to ma kłamać ,że wie co czują i ich rozumie? Jest z bogatej żydowskiej rodziny ,więc co ona wie o problemach zwykłych ludzi.