Justin Bieber "ZDEGUSTOWANY" doniesieniami o Diddym: "Jest w gorszym stanie psychicznym"

Szokujące rewelacje dotyczące przewinień, których rzekomo dopuścił się Diddy, bardzo zaniepokoiły Justina Biebiera. Muzycy znają się od 2008 roku i wielokrotnie ze sobą imprezowali. Gwiazdor ma mieć żal do matki, która pozwoliła na to, by "rzucono go na pastwę losu".