Justyna Gradek poddała się liposukcji. Mówi o szczegółach operacji: "Była wymagająca i trwała prawie 6 godzin"

Teraz ma młode ciało ale wyobraźcie ją sobie za 15 lat kiedy będzie miała 50 lat. Będzie nadal chodzić z napompowaną wielką D? Nie mówiąc już o utracie jędrności skóry + rozciągnięta skóra bo przecież sobie powiększyła czyli to co rozepchał tłuszcz będzie wisieć. Masakra Justyna byłaś piękną i naturalną dziewczyną po co to sobie zrobiłaś