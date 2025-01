Justyna Gradek pokazuje zdjęcia ze szpitala po kolejnej liposukcji. "Pozyskany tłuszcz został przetransferowany w boki pośladkowe"

Chcę zmniejszyć piersi, ponieważ czuję, jakbym była przytłoczona ich wielkością i jakbym ważyła znacznie więcej, mimo że moja waga to 59 kg przy wzroście 174 cm - przyznała.

Kilka dni temu Justyna Gradek ponownie trafiła "pod nóż" . Na swoim profilu na Instagramie, który obserwuje ponad 1,1 mln osób , szczegółowo opisała zabieg, któremu się poddała. Zdradziła również, że powoli wraca do formy.

Jestem już po operacji wtórnej liposukcji, a pozyskany tłuszcz został precyzyjnie przetransferowany w boki pośladkowe. Dziękuję za profesjonalizm i zaangażowanie w naprawdę moich pleców. Czuję się dobrze i szybko wracam do formy (...) Chodzenie po zabiegu to konieczność, choć nie należy do najprzyjemniejszych. Na szczęście mój wysoki próg bólu pozwala mi dzielnie sobie z tym radzić. Teraz czekają mnie masaże i dużo cierpliwości, bo na ostateczne efekty trzeba jeszcze poczekać - napisała.