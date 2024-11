Justyna Gradek zapowiada kolejne operacje: "Chcę przeszczepić tłuszcz w boki pośladków i ZMNIEJSZYĆ PIERSI"

Justyna Gradek planuje operacje plastyczne

Chcę zmniejszyć piersi, ponieważ czuję, jakbym była przytłoczona ich wielkością i jakbym ważyła znacznie więcej, mimo że moja waga to 59 kg przy wzroście 174 cm - przyznała. Piersi, które są za duże w stosunku do reszty ciała, sprawiają, że niektóre stylizacje wyglądają na mnie niekorzystnie. To przede wszystkim kwestia estetyki - wybrałam implant o zbyt dużym rozmiarze, 765 xhp Mentor i teraz chciałabym to skorygować - wyjawiła, dodając, że pod biustem ma zaledwie 65 cm.