Justyna Gradek prezentuje odmienione ciało po LIPOSUKCJI w Turcji i ogłasza: "Wiem, że warto"

Justyna Gradek prawi o rekonwalescencji i prezentuje odmienione pośladki

Justyna Gradek ujawnia kulisy operacji

Celebrytka zaprosiła fanów do zadawania jej pytań. Wśród rozmaitych wątków, które nurtują internautów, pojawiło się pytanie o ból. Miłośniczka ingerencji oraz zabiegów opowiedziała o doświadczeniach w trakcie liposukcji, która jest jednym z pierwszych etapów BBL. To wtedy nadmiar tłuszczu zostaje odessany z wybranej partii ciała, aby następnie trafić w pośladki.

Najtrudniejsze są trzy pierwsze doby. To wtedy odczuwa się największy dyskomfort, ale z każdym kolejnym dniem jest coraz lepiej. (...) Ból jest do zniesienia, jeśli podejdzie się do tego z odpowiednim nastawieniem i świadomością, że to etap, który prowadzi do wymarzonych efektów - stwierdziła.