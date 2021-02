Justyna Gradek reklamuje lekarza oskarżanego o nieudane operacje: "Partacz, który ZNISZCZYŁ NAM ŻYCIE"

Fiona999 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dr Pawlak reklamowany przez Justynę zniszczył mi twarz namawiając na zabieg całkowicie mi niepotrzebny. Przeszłam gehennę, ogromne koszta naprawy tego co mi zrobił plus psychicznie do tej pory nie doszłam do siebie pomimo ze naprawa dużo pomogła to jednak to już nigdy nie będzie moja twarz. Podkreślam ze to on mi ten zabieg zasugerował ja przyszłam na wizytę tylko zrobić botox na potliwość dłoni. Okropny lekarz, potraktował mnie chamsko i lekceważąco gdy tylko zgłosiłam swoje niezadowolenie