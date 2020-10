Justyna Kowalczyk składa nietypowe życzenia w Dniu Nauczyciela. Internauta: "To nie jest bieg na nartach. Oni MOGĄ UMRZEĆ"

gosc 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ech, wszystko, żeby tylko KOLEJNY rok nic nie robić, a wypłatę dostać, prawda dzrodzy nauczyciele? Rok temu protestowali, teraz wysyłali przez dwa miesiace mailem co mają RODZICE robić z dziećmi, a potem mieli wakacje, gdzie na kolonie to nie było problemu, żeby taki nauczyciel jechał jako opiekun, bo dodatkowa kasa się liczy i wtedy wirusa żaden się nie bał. Ale jak nagle we wrześniu mają IŚĆ DO ROBOTY tak jak każdy inny, to oczywiście robi się problem. Dać im postojowe wypłaty i wtedy zobaczymy ilu z nich dalej będzie się "bać", bo po sklepach to chodzą i cisną się w warzywniakach, do fryzjera pani naczycielka też sobie podskoczy, ale w klasie ciężko wysiedzieć, co???