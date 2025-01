Justyna Mazur UPOKORZONA przez ginekologa: "Powiedział, że tłuszcz zamienia się w testosteron i spowoduje, że zrobi się ze mnie chłop z wąsem"

Moja mama w latach 00’ w wieku 40 lat zaszła w ciążę. Lekarz, który ma gabinet blisko Jasnej Góry wmówił jej, że jest gruba - „pani jest otyła”, „pani już stara jest”. Moja mama przerażona, że lekarz ja tak upokorzył i był to dla niej wstrząs. Moja mama ważyła 80 kilo, wiec tak gruba nie była. Lekarz wykorzystał smutek kobiety, by wmówić, ze ciąża jest problemem i zaproponował aborcje. Oczywiście za 💵💵💵 Sama wizyta kosztowała ja krocie, by usłyszeć takie obelgi i upokorzenia. Moja mama spojrzała na wierze klasztoru i już wiedziała jak postąpić. Łza jej spłynęła i w głębi serca wiedziała co robić. Bardzo chciała urodzić. Potem inny lekarz prowadzący w Piotrkowie wcale się nie starał. Nawet kwasu foliowego nie zalecił. O nic w latach dwutysiecznych ci lekarze nie dbali. Przynajmniej był ludzki, bo powiedział mojej zatroskanej wtedy mamie, ze ciąża rozwija się prawidłowo i usłyszała pokrzepiające słowa „jeszcze starsze od pani rodziły”, czym dodał jej otuchy. Moja mama poroniła w czwartym miesiącu, bo żyła w ciągłym strachu. Tata palił papierosy, a ona nieustannie stresowała sie. Ona wieloletnia palaczka, nie paliła w ogóle bo robiła to dla dziecka, którego tak pragnęła. Życie w stresie, martwienie sie o byt, stres w pracy sprawił, ze nastąpiło poronienie. Słuchajcie żadnych leków nie miala przepisanych. Dla innych jej ciąża była problemem, ale problemem nie było dla nikogo brać hajs w wysokości dwóch pensji nauczycielskich. Najlepiej żerować na innych, wmawiając ze „gruba ma problem”. Biedna 40 letnia nauczycielka to nie wiecznie młoda Rozenek, co ma dostęp do najlepszych lekarzy, tylko prywatnie dała się zrobić w bambuko. Teraz są inne czasy i korupcję tak nie kwitną. Chociaż bydklakow -konowałów nie brakuje.