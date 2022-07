Justyna Mazur zapozowała W BIELIŹNIE tuż przed operacją zmniejszenia żołądka! "W najgorszym momencie choroby otyłościowej" (FOTO)

Od dorosłości zawsze wstydziłam się swojego ciała. Przepraszałam za nie, chowałam je i traktowałam z obrzydzeniem. A ta sesja miała być okazaniem sobie wdzięczności - zarówno do cielesnej strony, jak i do tego, co wewnątrz. Że ciało i ja to jedno, że nie robię sobie krzywdy, idąc się leczyć, korzystając z medycyny. (...) - tłumaczy, dlaczego właściwie postanowiła upamiętnić to, jak wyglądała.