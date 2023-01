Justyna Steczkowska pochwaliła się 17-letnim synem. Stanisław próbuje swoich sił w modelingu (ZDJĘCIA)

Jola 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

No i w jakim to celu robi????? A potem pretensje że hejty jak ktoś napisze swoje zdanie!!! Dlaczego Pani naraża dzieci na hejt i wstawia ich zdjęcia??? Po co to ??? Bardzo nieładnie z d-ą na dach wchodzić!!