Justyna Steczkowska pokazała 16-LETNIEGO SYNA! Zabrała go do... salonu medycyny estetycznej. Kto skorzystał z zabiegu?

elcia 2 min. temu

No właśnie, ubiera się infantylnie a przy tym cały czas w tych wysokich szpilorach i zima, lato gołe nogi. Pal licho, jej sprawa, ubiera się jak chce. Zastanawia mnie tylko jedno, jak ona chodzi ubrana w domu podczas wykonywania codziennych prac? No chyba, że inni to za nią robią bo często jest tak, że są ludzie do roboty i ludzie do błyszczenia.