Justyna Steczkowska prezentuje zabójczą figurę na plaży Florydy i duma: "Czy jest coś lepszego od spontanicznej radości bez powodu?"

Są ludzie, którzy mają rozum i sylwetkę, są tacy co nie grzeszą rozumem i mają sylwetkę i są także tacy co nie mają sylwetki a mają rozum oraz tacy którym brakuje i rozumu i sylwetki ! Proste, bo do tych kategorii można zaliczyć każdego człowieka !!!