52-letnia Justyna Steczkowska wyciska siódme poty na siłowni i prezentuje zabójczą figurę

Justyna Steczkowska należy do grona gwiazd, które rozpoczynały swoją karierę jeszcze w ubiegłym tysiącleciu. Wokalistka na przestrzeni lat wydała wiele albumów, które przyniosły jej nie tylko prestiżowe nagrody, ale również uznanie krytyków czy sympatię fanów. Artystka przeżywa obecnie prawdziwy renesans swojej kariery.

Po preselekcjach do Eurowizji, gdzie bilet do Malmo zgarnęła jej sprzed nosa młodsza koleżanka, diwa wzięła się za prace nad nową płytą, która niedawno ujrzała już światło dzienne. Oczywiście cały etap twórczy można było zobaczyć na profilu Justyny w mediach społecznościowych. Steczkowska oprócz artystycznych spraw, chętnie wrzuca do sieci także rozmaite kadry, na których zachwyca internautów swoją nienaganną sylwetką.