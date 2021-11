Justyna z "Hotelu Paradise" zachęca KIBOLI do przyjazdu na granicę polsko-białoruską i wytyka uchodźcom... CIEPŁE KURTKI: "Nie tacy najbiedniejsi ci imigranci"

Daria 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co do zasdy to nie jestem za wpuszczaniem wszystkich jak leci do Polski, bo zdaję sobie sprawę, że wśród tych osób, które są na granicy może z 10-15% to osoby, które faktycznie mogłby starać się o status uchodźcy, bo w ich kraju grozi im niebezpieczeństwo, choćby ze względu na religię, np. szyici z Afganistanu, czy Kurdowie z Syrii i Iraku. Reszta osób to są ludzie, którzy padli ofiarą brudnej wojny ze strony Białorusi i stracili większość pieniędzy by dostać się do Europy, a znaleźli się w bagnie. Co do drugich ubrań, to jeśli ktoś był na Bliskim Wschodzie i nie chodzi mi tu o wakacje w Dubaju, tylko w biednych krajach, to raczej wie, że ten region podróbkami stoi. A nawet jeśli mają drogie kurtki, to rozumiem, że jeśli w Polsce wybuchła wojna to nie możemy uciekać w drogich ubraniach, tylko w dziurawych szmatach bo będziemy bardziej wiarygodni? Sorry, ale sama bym brała ze sobą oprócz dokumetów i pieniędzy dobre zimowe ubrania, które swoje kosztowały i komputer, więc argument o ubraniach jest na serio słaby.