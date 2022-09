(Już były) ekspert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" twierdzi, że wcale NIE WYRZUCILI go z programu: "OBOWIĄZUJĄ UMOWY"

Nowy ekspert wyrzucony ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Po fali krytyki Rafał Olszak został usunięty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , co ogłoszono w oficjalnym oświadczeniu za pośrednictwem Facebooka. Tym samym potwierdzono, że kontrowersyjny ekspert nie pojawi się w programie, co miało nastąpić w porozumieniu ze stacją.

Wygląda jednak na to, że sam Olszak nie rozumie decyzji stacji i wciąż zaklina rzeczywistość. Wskazuje na to jego kolejna sesja Q&A na Instagramie.

Usunięty ekspert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje zwolnienie

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi mężczyzna został zapytany m.in. o to, czy został "ocenzurowany" w programie i z czego to wynika. Sam zainteresowany najwyraźniej nie czuje się winny, bo nie uważa, żeby zasłużył na takie traktowanie .

Nie wiem. Sądzę, że nie mówiłem nic takiego, co by na to zasługiwało - odpisał.

Ekspert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" twierdzi, że nie usunięto go z programu

Co więcej, w sobotę rano Olszak postanowił odnieść się do naszej publikacji i stwierdził na swoim instagramowym profilu, że... nie został usunięty ze "Ślubu". Obawia się też, że jeśli tak by się stało, to padnie ofiarą "cenzury".