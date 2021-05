Kamila Kamińska i Michał Meyer spodziewają się dziecka! (FOTO)

durol 55 min. temu zgłoś do moderacji 35 6 Odpowiedz

Czy normalni ludzie wklejają gołe zdjęcie dla całego kraju? Przecież teraz nawet sklepikarz widział ją od góry do dołu. To tak jakby matka ubrana w to coś sfotografowała się obok dziecka a ludzie na to - och każdy tak robi. Otóż nie robi, bo to nienormalne pokazywać wszystko i to jeszcze z dzieckiem w brzuchu. Wiadomo przecież, że mili ludzie pokażą dziecku jak podrośnie matkę jak się publicznie obnażała.