Kamila Wybrańczyk wspomina, jak poznała Artura Szpilkę. "Zagaiłam: Boże! Znowu mnie chcecie swatać z jakimś kryminalistą!"

Kamila Wybrańczyk lada moment zadebiutuje na Fame MMA i zmierzy się się w oktagonie z Zusje (niegdyś Luxurią). Ambitna partnerka Artura Szpilki dba o to, by dzięki walce zdobyć upragniony rozgłos i chętnie udziela wywiadów. Podczas jednej z rozmów zdradziła, jak poznała o trzy lata młodszego pięściarza, który dziś jest miłością jej życia. Początki znajomości Wybrańczyk i Szpilki wcale nie były obiecujące... Wrocławianka poznała Artura w 2011 r. niedługo po tym, jak wyszedł z więzienia po kilkunastomiesięcznej odsiadce .

Poznał nas nasz wspólny znajomy, śp. Dawid "Cygan" Kostecki. Zagaiłam do "Cygana": Boże! Znowu mnie chcecie swatać z jakimś kryminalistą! - wyznała Kamila Wybrańczyk w rozmowie ze sport.pl, dodając, że do pierwszego spotkania doszło w centrum handlowym.

To nie pierwszy raz, kiedy Wybrańczyk opowiada o relacji z ukochanym. W rozmowie z Gazetą Krakowską zdradziła, że pięściarz nie był w jej typie.

Nawet mi się wtedy nie spodobał z wyglądu. Zauroczył mnie za to swoim charakterem. Ma taki wspaniały, że tym zrobił całą robotę - mówiła w 2014 r.

Z kolei w magazynie CKM (na łamach którego dumnie pokazała piersi), dała do zrozumienia, że wyznaje zasadę, iż "łobuz kocha najbardziej"....

Jako magister resocjalizacji kryminologicznej lubię przebywać z "trudnymi ludźmi". Źli chłopcy są powściągliwi i niewiele mówią o uczuciach, a dla mnie dociekanie, co takim gagatkom gra w duszy, jest intrygujące. Ale najistotniejsze jest to, że nie lubię banalnych nudziarzy – zaś Artur zdecydowanie nie należy do takich facetów - mówiła w "CKM".