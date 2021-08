Kanye West chce ZMIENIĆ IMIĘ. Złożył już dokumenty

Gość 32 min. temu zgłoś do moderacji 44 24 Odpowiedz

Spójrzcie na to inaczej. Jest innowatorem. Tworzy swój styl, nie kopiuje. To inni kopiują od niego. Stworzył styl Kim Kardashian, to on ją wprowadził do „tego” świata (Vouge itp) I zawsze taki był, wiec Kim widziała z kim sie wiąże. To ekscentryk, nie mu byc przez wszystkich rozumiany