Kanye West w nowej piosence rapuje o małżeństwie z Kim Kardashian! PORÓWNAŁ JE Z WIĘZIENIEM

Choć Kim Kardashian robi, co może, aby jej rozwód z Kanye Westem przebiegał pokojowo, wygląda na to, że jej niesforny "eks" nie zamierza ułatwiać jej tego zadania. Media zza oceanu donoszą, że w ostatnią niedzielę miało miejsce pierwsze publiczne odsłuchanie najnowszego albumu Kanye. Muzyk zatytułował krążek na cześć Dondy , ukochanej mamy rapera , która odeszła w 2007 roku. Zdaniem obecnych na imprezie osób jeden z utworów, które znajdą się na płycie, jest mało subtelnym przytykiem w stronę Kardashianów.

W utworze Welcome to my Life Kanye West porównuje ponoć małżeństwo z Kim Kardashian do więzienia, z którego musiał się wyswobodzić.