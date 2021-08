53-letni David Guetta wypoczywa na greckiej plaży w towarzystwie 28-letniej dziewczyny (ZDJĘCIA)

Bywa, że spragnione wody i ciepłego piasku gwiazdy zapominają, że wybór wczasów w nadmorskim kurorcie wiąże się z ryzykiem przebywania wśród "zwykłych ludzi". Tak było choćby z Rihanną, która myśląc, że czmychnie przed paparazzi do dalekiej Europy, gdzie doświadczy błogiego spokoju, w 2013 roku znalazła się na sopockiej plaży. W środku sezonu. Co wydarzyło się później, chyba nie musimy przypominać - każdy Polak pamięta tekst o "zwierzęciu w cholernej klatce". Sorry, Rihanna, nie zapomnimy.