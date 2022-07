Karol Maciesz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" udaje, że próbuje WYRZUCIĆ PSA przez barierkę...

gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Czemu ludziom tak trudno przyznać się do błędu? Głupie to było zachowanie, całkowicie niepotrzebne i nieśmieszne... Na zwrócenie uwagi wystarczyło przytaknąć internautce i więcej takich zabaw nie urządzać. To takie proste i oczywiste. No ale nie- trzeba iść w zaparte i jeszcze z ustawami wyskakiwać.