Karolina Brzuszczyńska błaga o pomoc dla CHOREGO BRATA. "Ma żonę i dwie córki, dla których MUSI ŻYĆ"

Na instagramowym profilu Karoliny działającej pod pseudonimem Way of Blonde fani zazwyczaj mogą oglądać treści raczej pozytywne i mające motywować do działania. Najnowszy post odbiega jednak nieco od tego, co dziewczyna publikowała dotychczas. W niedzielę 28-latka udostępniła zdjęcia z bratem, do których dołączyła obszerny wpis z apelem skierowany do obserwatorów.