Karolina Brzuszczyńska zdradza szczegóły planowanego macierzyństwa: "Ja będę w ciąży, a jajeczko będzie Agi" (WIDEO)

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska wkradły się do świata show biznesu dzięki udziałowi w programie "Top Model". Choć tylko jedna z nich dostała się do programu, to kariera Way of Blonde w niczym nie ustępuje Maschines. Influencerki szczególnie udzielają się na TikToku, gdzie pokazują swoją miłość do mody, podróży oraz zwierzaków.

Brzuszczyńska znalazła również swoje miejsce w oktagonie Fame MMA. Podczas ostatniej gali walczyła o pas mistrzowski kategorii koguciej z Martą Linkiewicz. Sędziowie jednogłośnie przyznali zwycięstwo LinkiMaster.

Po walce udało nam się porozmawiać z Karoliną, a jednym z poruszonych tematów był wątek dzieci. Influencerki przyznały bowiem swego czasu, że planuje założenie rodziny.

Miałyśmy taki moment, że nasz instynkt macierzyński zaczął się mocno odzywać. Stwierdziłyśmy, że jeszcze trochę za wcześnie na takie kroki - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Way of Blonde w rozmowie z Pudelkiem przyznała, że na razie wstrzymały się z tym pomysłem. Postanowiły zakupić jednak psa, który zaspokoi ich instynkt macierzyński. Karolina dodała, że mają już ustalone szczegóły dotyczące ciąży oraz zapłodnienia in vitro.

Jeśli zdecydujemy się na dziecko, ja będę w ciąży, a jajeczko będzie Agi. Obie będziemy mocne związane z dzieckiem. Geny będą Agi, a ja będę miała je pod sercem. Obie będziemy czuły mocną więź z naszym dzieckiem. Mamy bardzo dużo kandydatów, to pewnie będzie in vitro. Będziemy robiły research w banku spermy. To musi być ktoś nieznany, jakby to był ktoś znajomy, to byłoby dziwne.

Zobaczcie całą rozmowę!