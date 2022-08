Karolina Chapko z "Korony królów" WYPROWADZA SIĘ na Teneryfę z mężem i synkiem! Wcześniej w Hiszpanii osiadła jej siostra bliźniaczka

Bhbvcdd 31 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Ludzie sie inaczej zachowuja? Wlasnie jestem na Formenterze, gdzie 99% gosci to Hiszpanie i Wlosi - sa tak glosni (wrzeszcza do siebie, wrzeszcza na dzieci), pchaja sie w kolejkach, ze my Polacy to im do piet nie dorastamy 😂😂😂