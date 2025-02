Karolina Gilon opowiada o SEKSIE W CIĄŻY: "Bara-bara jest jak najbardziej wskazane"

Celebrytka pokazuje, że życie po narodzinach dziecka wiąże się nie tylko z radością, ale też z codziennymi trudnościami. Jej wyjścia z domu są ograniczone do niezbędnych wizyt u lekarza, co ma na celu zapewnienie jej i synkowi najlepszej opieki. Chociaż Gilon jest dumna z nowej roli, nie ukrywa, że początki macierzyństwa wymagają od niej dużej elastyczności i ogromnej dawki cierpliwości.

Karolina Gilon o zbliżeniach z partnerem w czasie ciąży

I takie pytania rozumiem, bez tabu. Słuchajcie, uprawianie bara-bara w ciąży jest jak najbardziej wskazane, jeśli nie ma przeciwwskazań. Czasami jest tak, że są ciąże zagrożone i lekarz wtedy na pewno wam powie, "no słuchajcie, nie polecam wam tutaj bara-bara, dlatego, że to może zaszkodzić ciąży" . U nas nie było przeciwwskazań, więc pani doktor mówiła, że jak najbardziej poleca, zaleca. Szczęśliwi rodzice, szczęśliwe dziecko. Nic wtedy nie stoi na przeszkodzi. Odblokujcie głowię, nic się nie stanie. Wiadomo, wszystko delikatniej, ale ogólnie można, ba, nawet trzeba. Trzeba też dbać o bliskość pomiędzy wami w waszym związku - wyznała Karolina.

Naprawdę, uwierzcie mi, nic się nie stanie. Z całym szacunkiem do panów, jaki on by nie był, on tam nie dotrze, tam gdzie leży bobo - dodała.