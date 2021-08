Karolina Gorczyca apeluje do rodziców, by NIE ZABIERALI DZIECI W GÓRY: "To jest NIEODPOWIEDZIALNE. Chwila nieuwagi i można SPAŚĆ!"

Magdalena 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 6 Odpowiedz

W górach jest Pani okazjonalnie. Z ludźmi tworzy społeczeństwo. Radzę się dobrze zastanowić nad fotkami z ukrycia prywatnych rodzin i publikacją ich w social mediach. Podeszła Pani i osobiście zwróciła im uwagę? Mniemam, że nie. To dlaczego to Pani robi na publicznym Instagramie? Chce Pani stygmatyzować tych ludzi, bo urazili Pani osobiste wyobrażenie bezpieczeństwa? Bardzo naiwne utrzymywać, że czytają Pudelka i Pani przekaz do nich dotrze. Reasumując, zabrakło odwagi cywilnej, aby zareagować na miejscu, podejść i powiedzieć rodzicom w twarz przy innych ludziach co Pani myśli, bo sama ryzykowała Pani zmierzenie się z krytyką i podważeniem zasadności pretensji. O czym Pani wie. Natomiast atencję za poruszenie sprawy z ukrycia Pani przyjmie. Brudny sposób na przypomnienie o sobie kosztem nieświadomych ludzi. Wartość edukacyjna niska, gdyż do tych konkretnych ludzi prawdopodobnie to nie dotrze, ale może znajomi ich rozpoznają, i co z tego? Nic.