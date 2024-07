Karolina Gorczyca PO RAZ PIERWSZY zabrała córkę na ściankę. Mama i córka pozowały razem na premierze animacji (ZDJĘCIA)

Karolina Gorczyca jest obecna w show biznesie prawie od dwóch dekad, mimo to nie uległa panującej wśród jej koleżanek z branży modzie na dzielenie się z opinią publiczną niemal każdym aspektem swojego życia, oszczędnie dozując w mediach informacje na własny temat. Aktorce długo zajęło, zanim zdecydowała się na ściankowy debiut jako para z Krzysztofem Czeczotem , z którym spotyka się już od dłuższego czasu.

Najwidoczniej Gorczyca musiała dojść do wniosku, że właśnie nadeszła najwyższa pora, by nastolatka przekonała się na własnej skórze, jak to jest ogrzewać się w błysku fleszy. W tym celu 39-latka zabrała Marysię na czwartkową premierę animacji "Gru i Minionki: Pod przykrywką", gdzie oprócz niej zawitała całkiem spora reprezentacja show biznesu. Przy doborze stylizacji Karolina postawiła na minimalizm, przyodziewając brązowy komplet składający się z koszuli i prostych spodni. Jej 14-letnia pociecha na swój wielki debiut wybrała czarny longsleeve, szerokie jeansy i białe sneakersy.