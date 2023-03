Karolina Gorczyca po 13 latach (!) pokazała córkę! Nikt nie wiedział, jak wygląda dziecko Wojciecha Zielińskiego

Angela 10 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Jezu, jakie to jest super że niektóre matki chronią prywatność swoich dzieci. Porównajmy to do Bozenki z Klanu lub do Agaty Rubik. Nie mają nic do zaoferowania, więc zarabiają na swoich dzieciach(dla mnie to powinni być karalne). Brawo. Chrońmy nasze dzieci przed tym medialnym światem.