Karolina Korwin Piotrowska MIAŻDŻY nowy film z Nikodemem Rozbickim w roli głównej: "Taniość, chaotyczność, brak konsekwencji"

Nikodem nie jest utalentowanym aktorem. Personalnie, to nie zależy mu jak gra. Ważne, że go zatrudniają do jakichś tam ról i tylko to się liczy. Ma swoje podejście do tej branży i lajtowo się ustosunkowuje. Następnym razem jak go nie zatrudnią, to też będzie obojętny, bo za następnym razem sami sobie przypomną.