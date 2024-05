Karolina Korwin Piotrowska MIAŻDŻY Roberta Pasuta po jego wynurzeniach o kobietach: "POTWORNIE KRZYWDZĄCE"

Tykacz 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Składniki na pulpeciki w sosie musztardowym z pieczarkami pulpeciki: 50 dag mielonego mięsa z indyka 1/4 szklanki bułki tartej 1 cebula 1 jajko 2 łyżki posiekanej natki sól świeżo mielony czarny pieprz sos: 2 szklanki bulionu warzywnego 50 dag pieczarek 1/2 szklanki śmietanki 2 łyżki musztardy francuskiej 2 łyżki musztardy stołowej 2 łyżki oleju 1 łyżeczka ziół prowansalskich Przygotowanie dania pulpeciki w sosie musztardowym z pieczarkami ... Piekarnik nagrzej do 180 stopni. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Cebulę pokrój w kostkę. Na patelni rozgrzej 1 łyżkę oleju i smaż na nim cebulę, aż się zeszkli. Dodaj czosnek i smaż przez 1 minutę. Często mieszaj. Patelnię zestaw z ognia. Mięso mielone przełóż do miski. Dodaj cebulę z czosnkiem, jajko i natkę. Dopraw solą i pieprzem. Wyrób na jednolitą masę. Dłońmi formuj klopsiki wielkości mandarynki. Układaj na blasze do pieczenia. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 15 minut. Pieczarki obierz i pokrój na ćwiartki. Na patelni rozgrzej pozostały olej i smaż na nim pieczarki, aż będą rumiane, a woda odparuje. Patelnię zdejmij z ognia. W garnku zagotuj bulion warzywny. Przełóż do niego podpieczone klopsiki i zagotuj. Dodaj obie musztardy, wymieszaj i gotuj ok. 15 minut. Dodaj usmażone pieczarki, dopraw solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Wymieszaj. Gotuj 4-5 minut. Delikatnie wlej śmietankę i wymieszaj. Podawaj na gorąco na obiad :)