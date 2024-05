Robert Pasut znów szokuje: "Facet zarabia więcej, czyli ona mu daje du*y, a on przynosi pieniądze do domu. Czy ona jest dz*wką?"

Wypisałem się 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Małżeństwo to przeżytek. Jak mam się męczyć cały czas z jakąś kobietą to niech przynajmniej sprząta i gotuje. A jak nie - to niech idzie swoją drogą a ja swoją. Za kilkaset złotych zawsze można sobie usługę kobiety kupić bo na kasę to zawsze są zachłanne a jak będę chciał zostać ojcem to złożę donację do banku spermy.