Karolina Korwin Piotrowska OSTRO o oświadczeniu Piotra Kraśki. "Co to KU*WA jest za KRAJ?"

Realia

Żartem jest to co wyprawiają uchodźczynie wojenne w Polsce. Ukrańcy ok, trzymają fason są pokorni prawdopodobnie dlatego że czują że jak skończą 18 lat może będą musieli walczyć. Natomiast dziewczyny to żart. Nie dość że się rozbierają jak instagramerki, to mają żal do Polaków że nie są zabawowi. Że są "smutni". Nie są smutni tylko poważni bo jesteśmy poważnym narodem. Jak słyszałam rozmowę to wynika z niej, że Polacy nie są tacy otwarci co mnie dziwi bo zauważam jakiś szał na bratanie się z Ukrainą i we wszystkich grupkach młodzieżowych chodzących wieczorami po mieście liderem jest Ukrainka a półki za nią biegają. Wygląda z rozmowy na to że mają żal że Polacy nie są tak otwarci żeby w sklepie kobietę po tyłku klepać, bo oni przecież mają tu raj. Wygląda na to że Polska bardziej przejmuje się wojna niż Ukrainka. Mam wrażenie że to nie są uchodźczynie wojenne tylko przyjechały tu po nowych mężów i na zabawę jakby na wakacjach były. Znacie ten filmik uchodźczynie wojennej "Miałam męża Ukraińca a teraz mam męża Polaka". A to tylko cztery miesiące wojny.