Karolina Korwin Piotrowska pozdrawia koleżanki namawiające ją do operacji plastycznej: "W D*PĘ TO SOBIE WSADŹCIE"

I tu bym polemizował. Nie zawsze. W USA (północny wschód) kilka (z 8-9) lat temu nastolatek z g!wery najpierw do matki, potem pognał do szkoły, gdzie mu dano p0palić ileś lat wcześniej - i z br0ni po małych dzieciakach, co nic winne nie były, nie one go wyśmiewały, a ich poprzednicy. Uszy miał mocno odstające, próbował przysłaniać dłuższymi włosami, ale nie bardzo to wychodziło. Problem w tym, że on miał dobrze zarabiającego ojca, menedżera w IT. Typ rzucił matkę i synów (starszy w międzyczasie wyjechał pracować do NY), bo "zmienił model na młodszy". I wyjechał do innego stanu. Nikt w USA czy UK w mediach nie "wyczaił" (albo nie raczyli), że czyn chłopaka (kilkanaście osób z@bitych) nie musiał się zdarzyć, aby jego ojciec mu na te uszy, robione 2 razy "na raty" - kasę wyłożył. Chłopak by inaczej znosił m0bbing, gdyby wiedział, że jest nadzieja. Potrzeba było tylko kasy... i nie tak nawet dużej.