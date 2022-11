Karolina Pajączkowska gra nogą w odważnej stylizacji na gali z okazji 70-lecia TVP (ZDJĘCIA)

Jest spoko 59 min. temu zgłoś do moderacji 219 40 Odpowiedz

Ci co hejtują. Chcielibyście być na jej miejscu. Inteligentna, atrakcyjna kobieta. Ma ciekawą pracę, widać że jest odważna, nie tylko zawodowo. I tą pewność siebie tu widać. Tak jej się podobało, to się tak ubrała. Nie podoba się, to nie patrzcie. Przecież każdy ma własny styl i nie musi się dopasowywać w ramach cudzych gustów.