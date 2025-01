Nie jest tajemnicą, że wielu celebrytów uwielbia otaczać się wyjątkowymi przedmiotami, często wartymi krocie. W gronie wielkich miłośniczek luksusu jest Karolina Pisarek . Celebrytka swoją medialną karierę rozpoczęła od programu " Top Model ". Chociaż show nie wygrała, to sam udział otworzył przed nią wiele możliwości , które udało się także zmonetyzować.

Karolina to prawdziwa businesswoman. Przedsiębiorcza 27-latka niedawno stała się nie tylko współwłaścicielką jednej z warszawskich restauracji i założycielką marki modowej, ale również dumną inwestorką w Dubaju. Liczne sukcesy, ociekający w luksusy styl życia oraz żądza medialnej uwagi sprawiły, że Pisarek cieszy się obecnie dość sporą sympatią stołecznych paparazzi. Ci towarzyszą jej niemal na każdym kroku.

Zwyczajna Karolina Pisarek buszuje po ekskluzywnym butiku

Ostatnio celebrytka została sfotografowana w trakcie wypadu na "małe" zakupy, które ewidentnie należały do udanych. Tego dnia Karolina postanowiła wstąpić do jednego z butików w centrum stolicy, gdzie ceny na metkach mogą przyprawić o szybsze bicie serca. Pisarek opuściła lokal wyposażona w duże torby, z którymi ruszyła do swojego luksusowego porsche za około pół miliona złotych.