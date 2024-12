Karolina Pisarek prezentuje autorską markę odzieżową i mówi o przystępnych cenach: spódnica za 1500 zł, kurtka za 5500 zł

Czy ci influencerzy już dawno poupadali na swoje tępe łby? Ta gwiazdeczka twierdzi, że to przystępne ceny i większość dziewczyn będzie na nie stać? Za połowę ceny tej kurtki studenci płacą za wynajem pokoju w większym mieście. Na pewno zwykły Kowalski nie kupi tej niczym nie odróżniąjacej się spodnicy za taką cenę, pójdzie do sieciówki i kupi za 10x razy mniej. Wy już dawno rozum straciliscie. Ale oczywiscie reklama dźwignią handlu, zaraz się zacznie wysyłanie pojedynczych rzeczy innym influencerom w formie barteru, te będą zachwycać się nad jakością i świetną ceną a dzieciaki, które to oglądają nie dadzą rodzicom życ bo one chcą szalik od Karoliny Pisarek bo są takie świetne. Quo Vadis świecie?