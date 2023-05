Karolina Pisarek przyszła do Kuby Wojewódzkiego. Widzowie już podsumowali jej występ: "BRAK KULTURY. Aż przykro słuchać"

Karolina Pisarek jest jedną z niewielu szczęściar, którym udało się zrobić karierę po programie "Top Model" i dorobić się kokosów. Receptą celebrytki na sukces, oprócz bywania na salonach, są występy w kolejnych programach rozrywkowych - w ubiegłym roku pojawiła się w "Tańcu z gwiazdami" i "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", przed czym nie powstrzymały ją nawet wątpliwe zdolności wokalne, aktorskie czy taneczne. W utrzymaniu się "na fali" bizneswoman pomagają też kolejne medialne konflikty...

Karolina Pisarek wystąpiła w programie Kuby Wojewódzkiego

Czy to się komuś podoba, czy nie, Pisarek cieszy się sporą popularnością, a umiejętność wywoływania kontrowersji zdaje się w jej przypadku procentować. Niedawną wizytą w talk show Kuby Wojewódzkiego aspirująca do miana skandalistki 25-latka raz jeszcze ściągnęła na siebie gromy. Największym echem odbiły się przechwałki modelki o tym, jakim to powodzeniem nie cieszyła się wśród płci przeciwnej.

Przez kilka lat mierzyłam się z hejtem ze względu na to, ze nie byłam dostępna [dla chłopaków - przyp. red.] - opowiadała, po czym gładko przeszła do wymieniania przykładów z jej życia. Trzech przyjaciół piłkarzy. Każdy z nich na swój sposób starał się o moje względy, po czym kłócili się o mnie, potem byli na mnie źli, potem wybuchła cała wojna. W międzyczasie koszykarze do tego doszli.

Karolina pokusiła się też na szczere wynurzenia o swoim ukochanym Rogerze Salli, z którym wzięła w zeszłym roku ślub za milion złotych.

Wyszłam za mąż, bo chciałam stabilizacji, której nigdy nie miałam. To stabilizacja emocjonalna - tłumaczyła.

Ujawniła też, że nie miała większego pojęcia o przeszłości czy pochodzeniu swojego ukochanego, w przeciwieństwie do lubego, który "wiedział o niej wszystko".

Ja nie wiedziałam, że był bogaty - zapewniła. Ja przeczytałam jego CV z Pudelka, jak on już był moim facetem. On wiedział wszystko o mnie, dla mnie to było trochę creepy.

Internauci nie zostawili na modelce suchej nitki

Wizyta celebrytki na kanapie u Kuby odbiła się szerokim echem w sieci. W komentarzach nie brakowało opinii, że wygadana modelka wypadła wyjątkowo blado na tle drugiego gościa show, Andrzeja Seweryna. Karolinie wytknięto też, że nie dawała dojść do słowa zasiadającemu z nią na kanapie aktorowi.

Pan Andrzej klasa, szacunek. Brak kultury ze strony pani Karoliny... jak można tak przerywać; Ta kobieta jest nie do zniesienia; Nienaturalnie wyszła, jakby uczyła się wcześniej na pamięć, co ma powiedzieć, słabo; Piękna dziewczyna i niestety, po tym programie, tylko tyle. Nie spodziewałam się zbyt wiele, ale czarę goryczy przelało to ciągłe wtrącanie się Karoliny w wypowiedzi Pana Seweryna; Niestety, Karolina nie wypadła najlepiej; Ojej, ale to było złe; Aż przykro słuchać... - czytamy w sieci.

Faktycznie wypadła aż tak źle?

