Karolina Pisarek relacjonuje ROCZEK swojego psa: TORT, pluszaki na prezent i urodzinowy spacer... (ZDJĘCIA)

Gosc 9 min. temu zgłoś do moderacji 9 5 Odpowiedz

Ludziom to już całkowicie bije na dekiel psa porównywać do człowieka to jest chore. I robić mu roczek. O dzieci tak nie dbają jako pieski. Nie wyobrażam sobie w bloku trzymania pieska. A teraz w blokach jest zwierzyniec. Na wsi niema tyle zwierząt co w miastach. Wszędzie te psy sikają.