Karolina Szostak ciuła na torebkę wartą małą fortunę: "Kosztuje tyle, co MAŁY, FAJNY SAMOCHÓD"

Nie jest tajemnicą, że na odchudzaniu prominentce udało się zbić spory kapitał, który pozwala jej żyć na poziomie. Szacuje się, że na swoich "dziełach" dziennikarka zarobiła w ciągu roku ponad 100 tysięcy złotych . Do tego dochodzą niemałe zarobki z telewizji. Nie oznacza to jednak, że wzorem wielu koleżanek z branży Karolina trwoni swoją fortunę, na co popadnie. W rozmowie z reporterką Jastrząb Post Szostak zdradziła, że od lat "ciuła" na swoją wymarzoną torebkę. Gwiazda upatrzyła sobie model Chanel 225 , za który w zależności od opcji zapłacić trzeba między 15 a 30 tysięcy złotych.

Nadal jest jedna torebka, której nie mam, i na którą całą czas zbieram - wyjawiła Karolina. Mam założenie, że powinnam odkładać z każdej pensji, ale nie jest to takie łatwe, bo zawsze coś trzeba kupić i na coś wydać, czy przeznaczyć pieniądze, a oszczędność to nie jest moja dobra strona, niestety. To jest Chanel 255. Kosztuje tyle, co mały fajny samochód. (...) Wolałabym tego nie pamiętać, ile wydałam.