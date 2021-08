Internautki ubolewają nad wyglądem odchudzonej Karoliny Szostak: "Kobietka powinna mieć TROSZKĘ KRĄGŁOŚCI" (FOTO)

Mmm 8 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Prawdziwa kobieta powinna mieć krągłości? Czyli nie jestem prawdziwą kobietą bo jestem chuda (żadne diety, takie geny)? I jak mamy nie mieć kompleksów gdy na każdym kroku mówi się nam co POWINNYŚMY. A wiecie co? Mnie osobiście g**no obchodzi co powinnam. I apeluję do każdej KOBIETY która nie ma kształtów: nie pozwólcie sobie wmawiać że nie jesteście piękne, kobiece i wartościowe bo macie mały biust i nie macie krągłości. Kochajcie swoje ciało takie jakie jest, dopóki jest zdrowe to macie z czego być dumne.