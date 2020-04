Kasia Kowalska dzieli się wielkanocnymi życzeniami: "Jesteśmy myślami z Olą"

Kasia Kowalska przeżywa obecnie wyjątkowo trudne chwile. Kilkanaście dni temu wokalistka poinformowała, że jej 22-letnia córka Aleksandra została zakażona koronawirusem i trafiła do szpitala. Obecnie, wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej, przebywa w jednej z brytyjskich placówek.

Ze względu na dzielący je dystans i obostrzenia dotyczące przemieszczania się, wokalistka nie może osobiście nadzorować leczenia córki. Kontakt ze szpitalem jest za to znacznie utrudniony. Chociaż Kowalska za wszelką cenę chciałaby sprowadzić Olę do Polski, w obecnych okolicznościach jest to niemożliwe.