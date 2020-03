Kasia Kowalska i Monika Olejnik zachęcają do dołączenia do akcji "Owacje dla służby zdrowia"!

Gość 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Ukłony to się należą wszystkim, którzy w tym trudnym czasie pracują, żebyśmy mieli co jeść, żeby była woda, prąd, gaz, wywiezione śmieci itd., to też są ludzie i też się boją nie tylko o siebie, służba zdrowia - cała owszem też, ale wybierając zawód wiedzieli na co się piszą, zawodowy żołnierz też wie, że żołnierzem nie jest tylko w czasie pokoju, jakby co (czego nie życzę) to co powie nie ja idę do cywila.